Flavia Palmiero se mostró en contra de la vacuna rusa Sputnik contra el Covid 19 desde el principio, pero ahora, aprovechó la invasión ordenada por Vladimir Putin a Ucrania, para relacionarlo con la vacunación.

"¿Ahora se entiende el porqué de la vacuna rusa? Digo el por qué NOOOO", posteó Flavia y le llovieron críticas de todos los costados. Palmiero no se amilanó: "Ah, todos los fanatiquitos de la Sputnik vienen en patota. El texto tiene que ver con algo más profundo que si dudas no lo entienden. ¡Europa si por eso no permitía que entres con esa vacuna al igual que usa!", escribió.

Y luego agregó: "¡es increíble como funcionan frente al grano de pus! Jajajajajajaja, el tema de la no aceptación en el mundo, estamos hablando" escribió y completó: "ah, les tocas la vacuna y se vuelven locos, y no leen".

¿No será mucho Flavia?