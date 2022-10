Fátima Florez se sorprendió de que Susana Giménez esta enojada por su imitación

La gran imitadora Fátima Florez, ajena a las diversas polémicas del mundo del espectáculo, fue sorprendida en la alfombra roja de la gala de los Martín Fierro de cable, cuando un notero la puso al tanto del supuesto enojo de Susana Giménez con su parodia.

Interceptada por el periodista del programa LAM, que le dijo: “No quiero traer malas noticias, pero nos dijeron que Susana Giménez está muy enojada con vos", la artista se descolocó: "No sé qué es esto... no entiendo. ¿De verdad se enojó? Pará, Ángel ¿esto es cierto o no?” le preguntó al conductor del programa, Angel De Brito.

El conductor afirmó que había un chiste en la obra que involucraba a Patricio hermano de la diva, que sería el que la molestó, y Fátima dijo: “En Uruguay hicimos el personaje de Susana como siempre, como toda la vida. Hice solo alusión a Montevideo, Uruguay... no sé qué pude haber dicho. No recuerdo. Hablo de Patricio, sí... pero de verdad no sé de qué me hablan”, indicó.

Y además, remáto: “Vos sabés con la buena leche que interpreto a mis personajes y que amo a todas las mujeres que interpreto, así que de verdad no entiendo... me extraña de Susana”, dijo Florez.