Explotó la guerra Mazzocco - Barbieri

Cuando apareció Alicia, la supuesta hermana no reconocida de Carmen Barbieri, todos los programas de chimentos hablaron del tema, entre ellos "A la tarde" el envio conducido por Karina Mazzocco por América.

Pero a Carmen no le gustó como trataron el tema y se despacho en "Mañanísima": "Mazzocco, cuando habla de mí, no me conoce. Yo nunca me enojé ni me hirió, al contrario, me dio una alegría enterarme de mi supuesta hermana. No sabe quién soy yo. No sabés quién soy yo, Mazzocco, ni como reacciono. No estoy enojada con ustedes", dijo Carmen.

La experimentada conductora agregó: "Que no les de nota... es porque cuando una persona está muerta, como mi papá, Alfredo Barbieri, no se puede defender. Ustedes hablaban de un asesinato, un femicidio, que mataron a la madre de mi supuesta hermana, y cuando hablaban estaba en primer plano la foto de mi papá", dijo, indignada.

Mazzocco a su vez, intentó responder con altura: "nosotros no inventamos nada, compartimos información con la audiencia. Por ejemplo, la supuesta hermana de Carmen Barbieri se comunicó con nuestra producción, habló, ella es la que quiere saber su identidad, no inventamos nada. Es una información que puede herir susceptibilidades, pero no es nuestra intención. No queremos molestar a nadie, Carmen decidió estar enojada con la producción y conmigo, no se que le pasa. Nosotros simplemente somos un canal de comunicación", se defendió.