Estrella de la TV inglesa denuncia un brutal acoso sexual en línea

La estrella de televisión y actriz, de 32 años, Emily Atack, que recientemente respaldó una campaña para transformar las exhibiciones sexuales indeseadas en línea en un delito, dijo que recibe todo tipo de fotos sexuales no deseadas todos los días, desde que inició su campaña.

Atack contó en un podcast que: "Antes del desayuno, vi unos diez penes que no pedí ver. Si alguien me envía un mensaje sexualmente explícito, pienso: '¿Por qué me han dicho eso?'. “Te hace cuestionar quién eres y por qué estás soltero. Te puede volver loco", indicó.

La actriz indicó además que :“No es solo ver su foto y pensar, 'No quiero ver tu saco de bolas peludo, gracias'. Si fuera solo eso, lo superaría muy rápido, ya que he visto muchos horribles sacos de bolas peludos en mi vida. Pero me envían cientos de fotos al día. Es terrible".

La denuncia de Atack continuó: “No es normal, ¿verdad? La gente no se da cuenta del daño (que puede causar) y el desencadenante que puede desencadenar, ¿dónde más lo tomas en tu mente?".

Emily vio su vida amorosa en los titulares el año pasado cuando The Sun reveló que había compartido citas secretas con el futbolista inglés Jack Grealish , de 26 años. Más tarde dio fin al romance cuando se enteró de que Jack todavía estaba saliendo con su novia Sasha Attwood .