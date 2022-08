Ayer el periodista Antonio Laje volvió a tener un incidente en su programa por canal América, dado que, por un error, se expuso al aire un mensaje donde el mismo periodista se refería en malos términos al canal donde trabaja.

Fue Jorge Rial en su programa Argenzuela quien detectó el error y exhibió el momento en que el chat de Antonio Laje con con un interlocutor desconocido se expuso al aire a las 8:44 de la mañana, en su propia emisión llamada Buenos Días, América.

El mensaje de Laje decía: "Y sí. Lo va a liquidar. No sé qué programa estará. Igual este canal ya está hundido. Si vos no sabés explicarte a dónde ir, no me grites".

Laje ya tuvo diversos problemas el año pasado cuando reunició al aire María Belén Ludueña, denunciando acoso por parte del conductor, quien terminó disculpándose al aire entre lágrimas, pero no pudo evitar la renuncia de la periodista.