El participante del Hotel de los Famosos, Locho Loccisano, sufrió un ataque de pánico, pero su compañera dentro del reality Emily Lucius puso en duda la veracidad de dicho inconveniente y desde afuera, Nai Awada salió a atacarla con furia.

De hecho, Lucius recibió violentas criticas en las redes sociales, y decidió pasar su cuenta de Instagram a modo privado. Pero en el mundo del espectáculo la reacción mas fuerte fue la de Nai Awada. "A Emily que no me la cruce, porque es indignante lo que hace. El acoso y el maltrato que ejercen contra Loccho es horrible. Hay que cancelarla a Emily Lucius porque está jugando con la salud de una persona, tendrían que al menos haberla sancionado", dijo la sobrina de la ex primera dama.

Awada insistió: "Cuando tuvo el ataque de pánico, Martin Salwe subió, Chanchi se arrepintió también, pero la piba puso cara de 'ay porque no se fue Locho'. No puede ser que no haya un límite. Por eso Emily tiene que ser cancelada. Las dos somos influencers y hay que ser responsable con el mensaje que damos. Esta piba está dando un mensaje de destrato y abandono. Y si la veo en persona se lo voy a decir en la cara, no está bueno que su palo de seguidores, que la gente joven que la sigue, reciba ese mensaje".

Desde el entorno de Emily dijeron que estaba decidida a llevar a Nai a la justicia, aunque Awada terminó disculpándose en Twitter: "Pido disculpas públicas por mis insultos hacia Emily. Estaba muy enojada y hablé en caliente pero nadie merece tanta agresión. Mi mensaje era otro".