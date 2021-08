Scarlett Johansson sigue batallando contra Disney por el estreno de 'Viuda Negra', al mismo tiempo en cines y en su plataforma de streaming, lo que, dice la actriz, perjudicó sus acuerdos contractuales.

Y en ese contexto, aparecieron otros actores de la casa Marvel que se suben al intercambio de opiniones. Una fue Elizabeth Olsen, la Bruja Escarlata de la zaba que no dudó en apoyar a Johansson.

En una entrevista para Vanity Fair dijo: "Creo que es una mujer fuerte. Literalmente cuando lo leí pensé «Bien por ti Scarlett»". "Cuando se trata de actores y lo que van a ganar, es una cuestión de contratos. O está o no está en el contrato", concluyó.

Olsen agregó: "Lo que me preocupa es que las películas pequeñas también tengan la oportunidad de verse en cines. Pero esto viene de antes del COVID. Me gusta ir al cine y no necesariamente quiero ver solo un gran éxito o una aspirante al Oscar. Me gusta ver películas que sean artísticas. Es lo que me preocupa, la gente tiene que mantener vivos los cines".