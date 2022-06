Luciana Salazar realizó un fuerte descargo en las redes sociales contra Martín Redrado, su ex-pareja, luego de que se rumoreó que había estado junto a un misterioso hombre en Nueva York esta semana.

"Nada me sorprende que, a días de mi declaración en la Justicia, vuelven los falsos rumores de noviazgos míos. Indudablemente algo se quiere tapar. Pero no se va a poder tapar más, por más que busquen eso. Voy a contar toda la verdad en la Justicia", declaró la modelo en una picante historia de Instagram.

“Primero de mi vida privada sentimental no van a saber nada, hasta que a mí se me ocurra querer contar algo, que será por un buen tiempo sabiendo que hay alguien del otro lado que busca dañarme constantemente. Total yo no tengo que demostrar ninguna estabilidad sentimental públicamente, ni aspiro a tener ningún cargo político”, apuntó contra el expresidente del Banco Central.

"Segundo, si hay algo que me importa muy poco es la vida sentimental de mi ex. Por mí que sean felices y coman perdices", agregó en un mensaje irónico, refiriéndose al casamiento que tendría el economista con Lulú Sanguinetti, su actual pareja, con quien Salazar mantuvo un fuerte cruce por redes.

"Lo único que me interesa de ese hombre es sacarle todas las mentiras a la luz sobre nuestros temas y que cumpla con todos los acuerdos firmados", concluyó "Luli" Salazar con firmeza.