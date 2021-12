All I Want For Christmas de Mariah Carey es el himno mundial de la Navidad. Una canción que la podemos escuchar sin parar en cualquier sitio: centros comerciales, televisión, radio, en festividades navideñas...

27 años después, este sencillo sigue enganchando y esto se refleja muy bien en las listas musicales. Especialmente la de EE.UU, Billboard Hot 100. Y es que este single ha conseguido por tercer año consecutivo encabezar la lista este lunes, 20 de diciembre.