Wanda Nara publicó una foto en las redes sociales de ella relajada en una micro bikini fuscia desde las playas de Ibiza y rápidamente la publicación se llenó de likes, incluido el de Mauro Icardi, de quien aseguró que no se va a divorciar.

“El ruido del mar es solo lo que quiero escuchar”, escribió la empresaria a modo de pie de foto, y el futbolista le dejó un picante comentario en la selfie, que ya supera más de 250 mil "me gusta". “Qué pechocha”, le escribió el futbolista del PSG junto a un emoji de corazón rosa.

La pareja apostó a la reconciliación luego del polémico audio que se filtró la semana pasada, donde a la mediática se le escuchó decir que había decidido separarse. Actualmente disfrutan de unas mini vacaciones por España en compañía de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

En su regreso a París, el futbolista deberá resolver su situación con el PSG, ya que los medios franceses aseguran que no continuará en el equipo. “El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo por el cuál me pagan. Lo que NO voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busquen ensuciarme”, disparó el futbolista ante los infinitos rumores sobre su destino deportivo.