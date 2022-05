La mala relación de Martín Redrado y Luciana "Luli" Salazar sigue dando de qué hablar. Y es que Lulú Sanguinetti, futura esposa del economista con quien mantiene una relación desde hace 4 años, explotó en las redes contra la modelo.

Pese a siempre buscar mantener un perfil bajo, la futura esposa de Redrado hizo una serie de declaraciones en las redes sociales luego de que Salazar afirme en los medios que iniciaría una demanda en contra de Redrado por presunto acoso y que él habría intentado volver con ella aún estando de novio con Sanguinetti.

Es por eso que, en un posteo de Instagram, "Lulú" tildó a Salazar de "resentida y despechada" y al ver que Luciana se desligaba del asunto diciendo que "no iba a transformar el tema en una "guerra de mujeres", se indignó aún más.

"¡Qué ridícula! ¿pelea de mujeres? Jamás me pelearía porque no la conozco ni quiero hacerlo. Acá, la única que está haciendo papelones es ella, haciendo este circo, intentando lastimar como lo hace siempre a quien fue su ex pareja y hoy es mi futuro marido", comentó en el Instagram de Socios del espectáculo.

Posteriormente, cansada de la repercusión mediática, remató: "Y ustedes fomentando su obsesión psicótica, dejen disfrutar de esta inmensa felicidad en paz".