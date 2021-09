El actor Marcelo Mazzarello dejó sentada una denuncia pública en su cuenta de la red social Twitter, en la que señala a la actriz y conductora Florencia Peña, por haberlo echo despedir de una película que empezaba a filmar en octubre, por su ideología no afín al gobierno.

"¡El poder que da visitar a AF mientras no podíamos ver a nuestros familiares! La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre. Ideología K La ventaja personal, en desmedro del trabajo ajeno. Voy a Inadi? No Gremio? No Justicia? No TW", escribió Mazzarello.

Se viene la polémica.