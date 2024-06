En total, fueron 32 canciones. Nicki Nicole, Rei, YSY A, Neo Pistea, Lucho SSJ, C.R.O, WEST DUBAI, Jhayco y hasta Emilia Mernes, con beso incluido, acompañaron arriba del escenario al cantante.

Abajo de la tarima también fue un desfile de celebridades: Lali, La Joaqui, Acru, Seven Kayne y BM, entre otros, decidieron viajar a ver al artista. Facu Campazzo, Patricio Garino y Gabriel Deck, de la Selección argentina de basket, también dijeron presente.

“Todo esto no es trabajo de uno solo. Hay familia, productores y compañeros artistas. Y si no fuera por ustedes no estaría acá. Desde chiquito uno quiere cambiar el mundo, y ésta es mi manera. ¡Un aplauso para ustedes, diablos del mundo!”, expresó, emocionado, el rapero argentino.