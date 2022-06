Un día después de que Johnny Depp ganara en gran parte su demanda por difamación contra Amber Heard, el abogado principal de Heard dijo que las publicaciones "desequilibradas" en las redes sociales sobre el juicio convirtieron la sala del tribunal en un "zoológico" e influyeron en el veredicto del jurado.

En declaraciones a NBC, Elaine Bredehoft dijo que el veredicto envió “un mensaje horrible”, y agregó que creía que el jurado de siete miembros no pudo escapar del frenesí de las redes sociales que envolvió el juicio de seis semanas.

“¿Cómo puedes escapar?” ella preguntó. “Se iban a casa todas las noches. Ellos tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio debido a la conferencia judicial. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso.

“Es como el coliseo romano, ¿sabes? Cómo vieron todo este caso. Estaba en contra de las cámaras en la sala del tribunal y dejé constancia de eso y argumenté en contra debido a la naturaleza delicada de esto. Pero lo convirtió en un zoológico”.

Los jurados encontraron que Depp y Heard se difamaron mutuamente. Pero fallaron sustancialmente a favor de Depp, con sus tres reclamos respaldados por uno de los tres reclamos de Heard. Las partes recibieron 10,35 millones de dólares y 2 millones de dólares respectivamente.

La protesta creció el jueves. Tarana Burke, cofundadora del movimiento #MeToo, dijo en un comunicado : “La forma en que #MeToo ha sido cooptado y manipulado durante el juicio de Johnny Depp v Amber Heard es una catástrofe tóxica y una de las mayores difamaciones de el movimiento que jamás hayamos visto”.

Bredehoft dijo que Heard le dijo que sentía que había defraudado a las mujeres. “Una de las primeras cosas que dijo fue: 'Lo siento mucho por todas esas mujeres. Esto es un revés para todas las mujeres dentro y fuera de la sala del tribunal”. Ella siente la carga de eso”.

Algunos expertos en el campo de la violencia sexual y doméstica dijeron que el veredicto debe ser un llamado de atención a las mujeres, para que redoblen esfuerzos en un sistema que no garantiza la igualdad de protección.

“Este es un síntoma de una cultura que ha oprimido a las mujeres desde su fundación”, dijo a The Guardian Wendy Murphy, exfiscal de delitos sexuales. “Esta es la primera prueba de que las mujeres necesitan plena igualdad ante la ley en este país. Sin ella, obtenemos veredictos absurdos como este”.

Murphy dijo que a Heard se le negó la igualdad de protección porque la constitución de los Estados Unidos se la ha negado a las mujeres desde 1868, cuando la enmienda 14 garantizaba “igual protección de las leyes” sin mencionar explícitamente a las mujeres. No fue sino hasta 1971 que un fallo de la corte suprema, Reed v Reed , estableció que el trato diferente de hombres y mujeres era inconstitucional.

“Sin igualdad constitucional, las leyes no necesitan ser igualmente aplicadas en nombre de ninguna mujer por ningún tribunal”, dijo Murphy. “Pero la idea de que este veredicto nos va a hacer retroceder, que las mujeres se van a callar, que las mujeres tienen miedo, es una mierda. Las mujeres responderán a esto con venganza. Nos levantaremos, hablaremos, nos organizaremos y responderemos”.

Lisa Bloom, una abogada de alto perfil, señaló que uno de los cargos contra Heard se refería al titular del artículo del Washington Post en cuestión: “Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”, que Heard no escribió.

Murphy dijo que la "naturaleza irracional" del veredicto, en el que los jurados aceptaron la afirmación de Heard de que Depp la difamó cuando su abogado describió su denuncia de abuso doméstico como "una emboscada, un engaño", ayudará con cualquier apelación.

“Tal vez este fue un jurado irracional”, dijo, “pero no es raro que un jurado llegue a un veredicto en el que sientan que están cediendo un poco a ambos lados.

“Pero el hecho de que el jurado [primero] regresó sin ningún daño y fue enviado de regreso a la sala del jurado es una prueba poderosa de que este fue solo un jurado tonto. No importa de qué cosa se hayan aferrado. La cuestión es ¿por qué el jurado no pudo ser racional? ¿Por qué no pudieron ver lo que tenían justo frente a ellos y, en cambio, fueron sometidos a las tácticas de distorsión de la defensa de Depp que permitieron que la evidencia pasara a toda velocidad?".