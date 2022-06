Mariah Carey está siendo demandada por 20 millones de dólares por presunta infracción de derechos de autor sobre su exitosa canción All I Want for Christmas Is You. La cantante y su coguionista Walter Afanasieff están mencionados en la demanda, presentada por el compositor Andy Stone.

Carey lanzó la canción en 1994 como parte de su álbum Merry Christmas y ha llegado a ser reconocida como uno de los éxitos festivos más conocidos. En documentos legales presentados en el tribunal de distrito de EE. UU. en el distrito este de Luisiana , Stone afirma que coescribió la canción en 1989 y nunca ha dado permiso para que se use.

Los documentos, obtenidos por PA Media, afirman que Carey y sus colaboradores “participaron a sabiendas, deliberada e intencionalmente en una campaña” para infringir los derechos de autor de Stone sobre la canción.

Alegan que los demandados también cometieron “actos de enriquecimiento injusto por la apropiación no autorizada del trabajo del demandante y la buena voluntad asociada con el mismo”.

Merry Christmas fue lanzado por Columbia Records el 1 de noviembre de 1994 y se convirtió en el álbum navideño estadounidense más vendido de todos los tiempos, vendiendo más de 15 millones de copias en todo el mundo.