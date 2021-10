“El juego del Calamar” fue la verdadera sorpresa del año para Netflix y tal es así que la serie surcoreana se transformó en la serie más vista de la plataforma con 110 millones de cuentas (pensemos que por cada cuenta hay más de una persona) batiendo el récord de 82 millones que ostentaba la serie estadounidense “Bridgerton”.

En cuanto el éxito, inesperado, se desató millones de fanáticos en todo el mundo comenzaron a preguntarse sobre la posibilidad de una segunda temporada algo que su creador pareció desalentar al decir que había quedado “exhausto” y que no estaba entre sus planes. En un principio, Bela Bajaria, directora de televisión global de Netflix, declaró en una entrevista con Vulture que la compañía está interesada en que la ficción continue pero advirtió que el creador del drama, Hwang Dong-hyuk, estaba ocupado con otros proyectos, por lo que están tratando de encontrar la forma de seguir colaborando con él.

Ahora una nueva entrevista de Dong-hiuk, esta vez al Hollywood Reporter se mostró más permeable y afirmó que había varias cuestiones que le parecían interesantes para ser exploradas en una nueva entrega de capítulos. En este sentido adelantó tres nuevas vertientes que podrían formar parte de la continuación.

1 – La historia del oficial de policía infiltrado y su hermano (“El Líder”)

Con esas palabras exactas se refiere Hwang a la trama del oficial de policía que se cuela en el juego para encontrar a su hermano desaparecido y que está a punto de poner en riesto a la organización de los juegos con sus pesquisas. Finalmente, se descubre que su hermano desaparecido es el Líder, quien también es el responsable de arrebatarle la vida al personaje. Pero la realidad es que el personaje nunca murió en pantalla. Según Dong-hiuk “en el caso de encarar una segunda temporada, me gustaría explorar esa trama. ¿Qué sucedió con estos dos hermanos?

2 – Avanzar sobre la historia del hombre que contacta a Gi-hun para que se incorpore a los juegos

"También podríamos acercarnos a la historia de ese reclutador del traje que juega al ddakji con Gi-hun y que le da la tarjeta en el primer episodio", añade Hwang.

Todos recordamos el primer acercamiento del personaje central de la serie y el juego que lo encara con su reclutador en la estación del tren. El hombre que le da, finalmente, la tarjeta para que Gi-hun pueda confirmar su presencia en los juegos.

3 – Cómo continúa la historia de Gi-Hun luego de la escena final

La última imagen que vemos es la del protagonista desistiendo, a último momento, de viajar a visitar a su hija. "Por supuesto podríamos continuar con la historia de Gi-hun cuando se sa la vuelta y explorar más sobre cómo va a irle en su ajuste de cuentas con las personas que han diseñado los juegos", asegura Hwang.

El final de “El Juego del Calamar”

En la misma entrevista Dong-hiuk explicó el final de la serie y su significado. "Es cierto que la primera temporada termina de manera abierta, pero en realidad pensé que también podría ser un buen cierre para toda la historia.

Cuando Gi-hun se da la vuelta y no sube al avión rumbo a Estados Unidos fue mi forma de comunicar el mensaje de que no debemos dejarnos arrastrar por el funcionamiento competitivo de la sociedad, sino que debemos comenzar a pensar en quién ha creado el sistema y si hay algún potencial en nosotros para darnos la vuelta y plantarle cara. Por lo tanto, no es necesariamente Gi-hun quien se está volviendo para vengarse. En realidad, podría interpretarse como él haciendo un contacto visual muy directo con lo que realmente está sucediendo en el panorama general".

De esta manera podemos decir que Netflix no quiere desprenderse de semejante éxito sin pelear y Hwan Dong-hiuk ya no está tan convencido de que su creación no continue. Todavía no hay confirmaciones pero de uno y otro lado hay señales positivas. Es sólo cuestión de tiempo.