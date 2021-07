Comencemos por la 73entrega de los premios Emmy. El próximo 19 de septiembre sabremos quienes serán los ganadores pero con las nominaciones aparecen algunas consideraciones para tener en cuenta.

* “The Crown” y “The Mandalorian” encabezan las nominaciones con 24 cada una. La distribución de estas consideraciones es bastante diferente…. “The Crown” tiene prácticamente a todo su elenco principal nominado y 10 de sus nominaciones son en los rubros creativos. “The Mandalorian”, al contrario, tiene 21 de sus nominaciones en los rubros de producción y técnicos y solo 3 en los rubros actorales (dos en actores invitados y Giancarlo Espósito como mejor actor dramático).

*Una de las series favoritas y de las más nominadas, “Lovecraft Country”, fue dada de baja imprevistamente hace un par semanas. Una decisión de HBO que resulta inexplicable por la buena recepción que la serie había tenido por el público y las 18 nominaciones a los Emmy. Los creadores de la serie fueron los primeros sorprendidos ya que tenían delineada la segunda temporada que creían asegurada.

*Don Cheadle (habitué de las ternas principales) fue nominado como actor invitado en la serie de Disney +, “Falcon y el Soldado del Invierno”…. Lo curioso es que sólo actuó 90 segundos en toda la temporada, algo que el mismo consideró insuficiente en sus redes sociales. “Gracias a los “well wishers”… Haters, estoy de acuerdo. Yo tampoco lo entiendo, pero allá vamos” publicó en su twitter.

*Este es el año de los superhéroes y están encabezados por la primera serie del Universo Marvel lanzada por Disney +, “Wanda Vision” con 23 nominaciones…” Falcon y el Soldado de Invierno”, “The Umbrella Academy”, “Doom Patrol”, “The Boys” y “The Nevers” son otras de las series con superpoderes que pueblan las ternas.

* Courtney Cox era la única del reparto de Friends que nunca había sido nominada al Emmy, algo que, según declaró, siempre le generó alguna molestia. Ahora, por fin, consiguió una nominación por “Friends la Reunión”… pero como productora.

* MJ Rodriguez, la actriz de la serie POSE, fue nominada como mejor actriz en serie dramática y es la primera mujer trans en aspirar a este premio en la categoría de interpretación principal.

LOKI Renovó para una segunda temporada en Disney Plus

El anuncio se hizo coincidiendo con la emisión ayer del último capítulo de la primera temporada, así que la serie protagonizada por Tom Hiddleston y Owen Wilson volverá en 2022. “Loki” es la tercera serie del universo Marvel que estrenó Disney + pero la primera en tener una renovación formal

Vuelve Dexter… y también su hermana

Ya anunciamos que la serie protagonizada por Michael C. Hall iba a volver por una novena temporada. Ahora se confirmó que Jennifer Carpenter participará en el resurgimiento de la serie. La actriz interpretó a Debra Morgan, quien murió al final de la serie en 2013, y se espera que aparezca en escenas de flashback.

Kate Winslet confirmó que hay conversaciones para una temporada 2 de “Mare of Easttown”

Es innegable que “Mare of Easttown” se ha transformado en uno de los bastiones de HBO pero siempre fue presentada como miniserie y así está considerada en los premios Emmy. Sin embargo, tal fue la repercusión de público y crítica que el creador de la serie (es un guión original para televisión), Brad Ingelsby, dejó abierta, de inmediato, la puerta de la renovación. Después fue la propia Kate Winslet la que expresó esta posibilidad: “Me encantaría interpretarla de nuevo. Creo sin duda que hay muchos más capítulos en su historia. Sin embargo, solo el hecho de que la historia haya conectado con la gente no significa necesariamente que creativamente sea posible hacerlo de nuevo. Eso no significa cerrar puertas. Estamos abriendo puertas, explorando qué hay detrás de esas puertas”. Veremos qué pasa.

“Better Call Saul” deslizó una posible fecha de lanzamiento de la temporada

La sexta temporada del spin-off de “Breaking Bad” está todavía está en producción y sin fecha de lanzamiento oficial todavía. Los retrasos por la pandemia hacían presumir que no iba a llegar antes de 2022 pero a principios hace unos días, trascendió que el actor Luis Moncada (Marco Salamanca) reveló que la serie volvería en 2021. Esto abrió una serie de especulaciones que podrían significar que “Better Call Saul” podría comenzar a lanzar los primeros episodios mientras termina el resto.

“The Witcher” publicó un nuevo tráiler y confirmó fecha de estreno

Esta es una de las principales apuestas de Netflix que lleva a la pantalla la saga de novelas de fantasía del polaco Andrzej Sapkowski y las aventuras de Geralt de Rivia. Durante el evento virtual de “WitcherCon” del 9 de julio pasado, se anunció que la esperada temporada 2 de “The Witcher” llegará a la plataforma el próximo 17 de diciembre.

“The Witcher” protagonizada por Henry Cavill y Freya Allan agrega a la estrella de ‘Bridgerton’, Adjoa Andoh y Graham McTavish de Outlander para esta segunda temporada.