Corrieron rumores de infidelidades tras la separación Vicuña - "China" Suárez

El anunció por parte de Benjamín Vicuña de su separación de la actriz "China" Suárez, tomó a todos por sorpresa, incluso, dicen a la propia "China". Pero inmediatamente después del anuncio comenzaron a correr rumores de una supuesta infidelidad de ella con el rapero Wos.

Ni bien se disparó la especie, en las redes sociales lo usuarios replicaron posteos anterior de la "China" con menciones al músico y con stories donde se la ve cantando sus temas, y posteos musicalizados con canciones del rapero.

Suárez desmintió todo en diálogo con Marcelo Polino. “No pasó nada, seguimos siendo familia. Estamos en paz, no hubo terceros en discordia”, le dijo al periodista.

Además, Polino aseguró que la actriz no estaba al tanto de que su ahora ex pareja, iba a publicar el posteo comunicando el distanciamiento. "Me dijo que se había enterado por el posteo. Él nunca le dijo que iba a postear que estaban separados. Estaba sorprendida, obviamente”, aseguró el periodista.