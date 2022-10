Durante una transmisión de su show de apertura en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, la cantante argentina, Tini Stoessel, recibió denigrantes comentarios respecto a su cuerpo por parte de los periodistas del canal Tigo Sports, Montse González, Jorge Vera y Eva Rodríguez. Aparentemente, el sonidista había dejado los micrófonos abiertos.

La noticia comenzó a circular por las redes sociales luego de que el periodista Pampito subiera la grabación de la presentación. En este se puede escuchar cómo los conductores se ríen del ombligo de la cantante, la cual llevaba un conjunto que permitía ver su abdomen. “Mira ese ombligo, te pido que veas”, comentó una de las periodistas, a lo que su compañera, entre risas, respondió: “No quiero mirar, voy a tener pesadillas”.

Asimismo, otra de las frases que generó gran repudio fue "ahora lo entiendo a De Paul”, haciendo referencia a la relación de noviazgo que tiene la cantante con el futbolista de la Selección Argentina.

Las controversiales críticas enfurecieron a los usuarios de Twitter, quienes debajo de la publicación de Pampita no dudaron en expresar su rechazo hacia los presentadores. Incluso pidieron su despido inmediato del canal.

Entre ellos, se encuentra la bailarina Cinthia Fernández, quien citó el tweet y escribió: “Se ve que es una costumbre invitar a extranjeros y luego criticarlos y discriminarlos. Igual pasa acá también, y más de parte de las mujeres”.

De igual manera, otro usuario comentó: “Lo vimos, se las escucha y lo más triste que son mujeres hablando de otra mujer y después son las mismas que piden sororidad y empatía. Estos comentarios no lo podemos dejar pasar”.

Las disculpas de los conductores

Luego de la viralización de los audios en redes sociales, los presentadores Jorge Vera y Eva Rodriguez salieron a pedir disculpas a través de sus redes sociales.

“Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire. Sé que mis compañeras también están sacando un comunicado. Pero de mi parte quiero pedir disculpas”, comentó Vera por su lado. De igual manera, aseguró que cuando dijo "ahora entiendo a De Paul" era porque "Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista".

“Fue un comentario desafortunado y quiero pedir disculpas. Creíamos que teníamos los micrófonos apagados. Fue un error y esto me va a dejar una gran lección. No fue algo que lo pensamos. Salió al aire porque tenía que pasar. La vida sigue y ustedes van a querer que me echen, que me vaya del país. Yo solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas. Tengo también partes de mi cuerpo que no me gustan. Cometí un error”, comentó Eva Rodríguez.

Hasta el momento, de parte de Tini no ha habido ninguna declaración.