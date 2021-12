Coldplay confirmó su regreso a Buenos Aires. La banda liderada por Chris Martin se presentará el 25 de octubre de 2022 en el Estadio de River Plate como parte de “Music Of The Spheres World Tour”, la gira con mayor impacto sustentable del grupo que busca, entre otras iniciativas, reducir la huella de carbono a nivel global.

Las entradas estarán a la venta el jueves 9 de diciembre a las 10 am a través de www.allaccess.com.ar. “Music Of The Spheres World Tour” forma parte del lanzamiento de “Music Of The Spheres”, el noveno trabajo de estudio de Coldplay.

La gira, que también tendrá como protagonista a países como Costa Rica, República Dominicana, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido y Brasil, se basará en tres pilares fundamentales:

REDUCIR: disminuir el consumo, reciclar ampliamente y reducir nuestras emisiones de CO2 en un 50%. En esta gira trabajarán en reducir las emisiones directas en un 50% en comparación con la gira más reciente de la banda (2016-17)

REINVENTAR: apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles y con muy bajas emisiones de carbono.

RESTAURAR: hacer que el recorrido sea lo más beneficioso posible para el medio ambiente financiando una serie de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología, y reduciendo significativamente más CO2 del que produce el recorrido.