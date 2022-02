Cinthia Fernández discutió con un piquetero y reveló que la hace feliz

Cinthia Fernández fue una de las panelistas estrellas del programa de Ángel De Brito, Los Ángeles de la Mañana, durante 2021. El ciclo terminó y ayer debutó en otro programa, el conduicido por Fabián Doman, que tiene otro perfil, mas cercano a otra faceta de Fernández, que el año pasado fue precandidata a diputada nacional.

Doman enreevisto a piquetero Eduardo Belliboni del Polo Obrero, porque los cortes que su agrupación produjo ayer en el centro porteño y Cinthia intervino en la entrevista. “Los policías les ponen casi alfombra roja para que ustedes caminen. Y la gente solo quiere ir a trabajar”, espetó la panelista al piquetero.

Belliboni respondió: "“Eso es una barbaridad. No, no, ‘alfombra roja’ no. Nos acaban de reprimir en Misiones, así que no diga pavadas. A no ser que usted quiera que pase lo que pasó con Kosteki y Santillán. No diga cosas que no son”.

Para el final de la entrevista, que fue subiendo de temperatura, Doman pidió que dejen lobres los carillas del metrobus de la 9 de Julio, y Cinthia quiso relajar amanezando: "Si logras eso, salgo con el hilo dental en medio de la manifestación. Te lo juro y lo cumplo, eh".

El piquetero, prudente y feminista dijo: "Nosotros respetamos a las mujeres y no queremos que haga eso”, pero Fernández insistió “Soy feliz mostrando la cola, eh. yo me recontra respeto, soy libre. Me encanta... aparte mi culito es divino”.