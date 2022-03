La ex integrante del plantel de Ángel De Brito en Los Ángeles a la Mañana, Cinthia Fernández, opinó sobre el nuevo plantel que acompaña al periodista en su envío desde otro canal y se la agarró con una de sus nuevas panelistas: Estefanía Berardi.

A la salida de canal Trece, donde ahora forma parte del panel de Fabián Doman, Fernández fue interceptada por un notero de LAM, dijo que extraña mucho el programa, que lo prefiere a Ángel de Brito por sobre Fabián Doman y opinó sobre todas las panelistas.

Pero aparte, atacó a las panelistas que la reemplazaron, dijo que Ana Rosenfeld, "me torra", y de inmediato enfocó sus cañones hacia Berardi sobre la que indicó: "No me genera nada". La única que se salvó fue Nazarena Vélez, a la que le dedicó un tibio halago. La guerra recién empieza.