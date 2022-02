Cinthia Fernández cruzó a Nicole Neumann en redes

La modelo Nicole Neumann hace varios días que está de paseo por Europa con Juan Manuel Urcera, su actual novio. Pero ayer, publicó un posteo con imágenes de sus hijas, donde explicaba "el sacrificio que hay que hacer como mamá", en referencia a estar lejos de ellas.

A la que no le gustó el posteo fue a Cinthia Fernández, ex panelista y precandidata a diputada, que le facturó: “¿Sacrificio? Si no se fue a trabajar, está hace bocha de tiempo paseando con el novio. ¿Soy la única que no entendió el post?", escribió la bailarina.

También algunos usuarios le imputaron lo mismo, hasta que Nicole decidió contestar: "A veces las cosas no son lo que se ve, parece o escucha. Es un sacrificio para mí como mamá tener que ceder tiempo, días y viajes con mis hijas. Si pudiera estaría 24/7 con ellas y en cada viaje”, explicó.