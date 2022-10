Cinthia Fernández amenazó a Canal Trece con renunciar

La panelista de Momento D, Conthia Fernández, virtió una contundente amenaza de renuncia contra las autoridades de El Trece, el canal que la emplea, ante las versiones de que su ex, Matías Defederico, podría ser convocado para integrarse al Hotel de los Famosos.

Consultada por el programa Intrusos, Cinthia contestó furiosa: "A mí me parecería una falta de respeto del lado del canal, sinceramente, porque yo en este canal conté mis hechos de violencia de género".

Fernández fue subiendo temperatura a medida que avanzaba la entrevista, dijo que consultó al canal y "Me dijeron que no era cierto, pero acá puede ser... En este medio un día te dicen que está todo bien y te rajan", aseguró.

Además indicó que: "Ambas partes son libres, después que para mí moralmente me parezca una falta de respeto, está en mi opinión y también está en mi elección seguir o no en el canal". El notero quiso saber si renunciaría al canal y Cinthia sentenció: "Si yo estoy en el canal, sí... Pero porque me parece una cuestión de respeto a mí y a mi familia".