Britney Spears anunció a sus 40 millones de seguidores de Instagram su embarazo este lunes. “Me hice una prueba de embarazo y voy a tener un bebé”, escribió. Este sería su primer hijo con Sam Asghari, un entrenador personal de 28 años que conoció en 2016 y con quien se encuentra actualmente comprometida.

Su compromiso se produjo en medio de la batalla legal de la artista estadounidense para recuperar el control de su vida y un patrimonio de 60 millones de dólares. Su tutela terminó oficialmente en noviembre tras 13 años bajo el control de su padre, Jamie Spears.

En junio del año pasado, la ícono pop reveló a la juez Brenda J. Penny que el arrgelo legal le impedía casarse o quitarse el control de la natalidad, impidiendole formar una familia con Asghari. "Tengo un (DIU) dentro de mí en este momento para no quedar embarazada... pero este supuesto equipo no me deja ir al médico para sacarlo porque no quieren que tenga niños", dijo.

En su publicación, Spears también confirmó que sufrió de depresión post parto luego del nacimiento de sus hijos Sean y Jayden, que tuvo en su matrimonio anterior junto a Kevin Federline. Por esto, la cantante declaró que "no saldrá tanto" para evitar a los fotógrafos paparazzi y se enfocará en hacer yoga.