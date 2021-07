Las primeras informaciones estallaron ayer durante el mediodía y de acuerdo a los trascendidos iniciales, Bob Odenkirk, de 58 años, estaba en Albuquerque (estado de Nuevo Mexico) filmando escenas de la sexta y última temporada de “Better Call Saul” cuando sufrió un colapso y se desvaneció en el set.

Según TMZ fuentes de la producción señalaron que luego de intervenir los servicios de emergencia no quedaba claro si el actor estaba consciente. Ante la ausencia de noticias sobre la salud de Odenkirk llamó la atención un posteo en su cuenta de twitter que pareció desmentir la gravedad de la situación.

De esta manera, y siempre de acuerdo a TMZ, la ambulancia fue llamada a las 11:34 de la mañana, y un tuit fue enviado desde la cuenta del actor a las 4:09 pm, así que espero eso signifique que él está bien”, escribió @alittle_unwell en respuesta a la publicación del actor.

Por supuesto, desde todos los sectores comenzaron a llover mensajes de apoyo para el actor y se destacó el enviado por Bryan Cranston (Walter White en “Breaking Bad”): “Hoy me desperté con esta noticia que me ha mantenido ansioso toda esta mañana. Mi amigo Bob Odenkirk colapsó anoche en el set de ‘Better Call Saul’. Está en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita, aunque su estado de salud es desconocido a nivel público. Por favor, tómense un momento en su día de hoy para pensar en él y enviarle pensamientos positivos y oraciones. Gracias”.

Bob Odenkirk alcanzó la fama por el papel del abogado Saul Goodman en serie “Breaking Bad” (2008-2013) y el éxito de su personaje le valió protagonizar el spin off de la serie que ofició como precuela de la serie. “Better Call Saul” se estrenó en 2015 contando la historia de Jimmy Mc Gill y ahora se está rodando la temporada final que situará la escena en 2004, cuatro años antes de lo ocurrido en el primer capítulo de Breaking Bad.

Incluso los guionistas habrían pergeñado una aparición de Bryan Cranston y Aaron Paul que no se confirmó pero que está latente como un guiño a los fanáticos.

Habrá que ver como se desarrollan los acontecimientos, por ahora el estreno de “Better Call Saul” estaba previsto para el primer trimestre de 2022.