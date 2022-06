Belu Lucius volvió a salir en defensa de su hermana Emily

Ayer, en un movil del programa televisivo Intrusos (América), Belu Lucius respaldó a su hermana Emily, por los cuestionamientos recibidos a causa de que la participante del Hotel de los Famosos acusó a un compañero que sufrió un ataque de pánico, de fingir.

"Mi hermana está mal, pero bien…La gente que la conoce sabe quién es... Lo que más me molesto es que digan que hizo bullying. Porque no es lo que yo creo, no lo hizo", dice la cocinera e influencer de Instagram.

Belu agregó además: “Que te digan cosas feas siempre afectan. Acá tenemos que hablar con propiedad y no hablar de bullying… Todos nos podemos equivocar”.

Lucius ya había respaldado a su hermana menor en Instagram hace unos días, cuando escribió: “Esta familia no avala la violencia, ni física ni verbal, de ninguna manera. Esta familia tampoco avala las ‘cancelaciones’ porque creemos que como toda persona no somos perfectos y aprendemos de nuestros errores”.