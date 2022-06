Emily Lucius se transformó en la peor "malvada" el Hotel de los Famosos. Todo ocurrió, cuando 7otro ignoto, Locho Loccisano, sufrió un ataque de pánico en el reality, y Lucius aseguró que el mismo fingía su malestar.

A partir de allí, una campaña en redes para cancelar a Emily hizo que la misma incluso, debiese poner en modo privado su cuenta de Instagram. Ahora, su hermana Belu, cocina y la primera de ambas en hacerse conocida, salió en defensa de su hermana.

En una foto con la madre de ambas, Belu escribió "La vi muy triste y la invité a comer, con boludeces no. Esta familia no avala la Violencia ni física ni verbal de ninguna manera. Tampoco avala las “cancelaciones” porque creemos que como toda persona no somos perfectos y aprendemos de nuestros errores. Y menos avalamos meternos con el trabajo de la gente, nos parece muy triste esta situación en la que nadie está ganando", sentenció, tratando de apaciguar las cosas respecto de su hermana.