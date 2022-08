Ashton Kutcher reveló que tuvo vasculitis, una rara enfermedad autoinmune que afectaba su capacidad para ver, oír y caminar.

En un clip de vista previa de un próximo episodio de Running Wild with Bear Grylls: The Challenge de National Geographic, la estrella de Two And A Half Men y That 70's Show dijo que tenía "suerte de estar vivo" después de su batalla contra la condición.

“Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio”, le dijo a Grylls, y agregó: “Me tomó un año reconstruirlo todo”.

En este contexto, siguió: "Realmente no lo aprecias hasta que se va, hasta que decís, 'No sé si alguna vez podré volver a ver, no sé si alguna vez voy a volver a ver, oír de nuevo, no sé si alguna vez voy a volver a caminar'", dijo. Además, Kutcher dijo que el susto de salud lo ayudó a darle una nueva perspectiva de la vida.

Kutcher saltó a la fama por primera vez en la serie de comedia That '70s show, en la que también protagonizó su esposa y también actriz Mila Kunis.