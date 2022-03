Anya Taylor Joy protagonizó la última tirada de Vogue

La actriz argentina por adopción, Anya Taylor Joy, fue tapa de la revista de moda más importante del mundo, Vogue, que dedicó la nota principal de su última tirada en Reino Unido, a la presencia de la actriz en la semana de la moda en París.

Según Vogue: "De un probador, Anya Taylor-Joy emerge con un resplandeciente vestido de Dior, hecho de muselina de lamé plateada ligera como la gasa, que se extiende por el suelo detrás de ella. Mientras se para frente a la cámara, fijando esos ojos del tamaño de un platillo en la lente, se coloca suavemente una corona sobre su cabeza. Como súbditos en una corte real, todos arrullamos con aprobación: todos saludan a la reina Anya".

La publicación sigue contando: "En estos días, se siente como si Taylor-Joy estuviera en todas partes: protagonista adolescente en The Witch , del querido independiente Robert Eggers, en 2015; una Emma deliciosamente cruel ("increíblemente inteligente, pero muy aburrida") en la adaptación de Austen de 2020 de Autumn de Wilde; trágica cantante del Soho en la escalofriante Last Night in Soho de Edgar Wright el año pasado. Debes haber visto su aparición en la pantalla chica como la genio del ajedrez pelirroja Beth Harmon, en el superéxito de encierro de Netflix The Queen's Gambit , el papel que la impulsó correctamente a la fama mundial, llevándose un Globo de Oro, un Sag y un premio Critics' Choice. , moda fantástica en la alfombra roja y fanáticos en abundancia".