Tras los episodios centrados en la vida musical de Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati y Charly García, National Geographic confirmó que el 31 de agosto se podrá ver en la plataforma STAR+ un nuevo capítulo de la serie Bios. Vidas que marcaron la tuya que estará dedicado al músico argentino, Andrés Calamaro.

Con entrevistas realizadas por la cantante Nathy Peluso, en esta nueva edición de Bios, podremos descubrir una faceta más íntima del ex integrante de Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez. Con imágenes de archivo inéditas, una extensa charla con Andrés y visitas a sus amigos, colaboradores, Nathy repasa la vida y obra de “El Salmón”, desde su juventud, pasando por su experiencia en Los Abuelos de La Nada, en Los Rodríguez y en su extensa y variada carrera solista.

En el programa dedicado a Andrés Calamro se puenden ver testimonios exclusivos a Vicentico, vocalista de Los Fabulosos Cadillacs; Daniel Melingo y Cachorro López, ex integrantes de Los Abuelos de la Nada; Ariel Rot, ex compañero en Los Rodríguez; Cuino Scornik, compositor junto a Calamaro de grandes clásicos del rock argentino, Juan Subirá, tecladista de Bersuit Vergarabat.

Recordemos que hace pocas semanas, Star+ anunció que el programa dedicado a Andres Calamaro será el primero de una serie de nuevos episodios que estarán dedicado dedicados a Mercedes Sosa, al grupo colombiano Aterciopelados y a las bandas brasileras Titãs y Os Paralamas do Sucesso.