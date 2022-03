Las distintas visiones sobre que es el feminismo explotado en el programa Flor de Equipo, y las panelistas Nancy Pazos y Analía Franchín se destrozaron en cámara. La cosa pasó de la discusión filosófica a personal, al punto que Pazos le dijo a su contendiente: " Yo te sufrí hace 6 años y dudé cuando te sumaste si tenía que seguir acá. Tenemos rumbos de vida diferente y soy mucho más transparente que vos ”.

Pero Franchín no se quedó atrás: “Sos machista porque pensas que me acuesto con una persona de Plata por eso”, le espetó y agregó: “S i vos no tuviste mi suerte con los hombres, lo lamento”, profundizó la crítica.

A la polémica se sumó la también la periodista Andre Taboada que en Teitter escribió: "No aprendiste nada Nancy Pazos. Tu carne está hecha de SOBERBIA.

Un placer escucharte @analiafranchin ❤️".

Y como no podía ser de otro modo, se sumó Cinthia Fernández: " El resentimiento de Nancy Pazos es otro nivel…. Alto baile le dio @analiafranchin" y agregó: " Nancy dice no ser machista cuando le dijo a BREY que la invitaron a Una conferencia de prensa en Olivos hace muchos años por linda ? …. Y puedo seguir con muchas situaciones más …. Según ella entonces es violadora … digo, no se , pregunto. Quiere tu ✈️privado @analiafranchin”.

Angel de Brtiso también aportó lo suyo, publicó una foto de ambas y sentenció: "Franchin liquidando a Pazos: “la falsa careta del feminismo”, tuiteó.