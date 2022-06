En un adelante publicado este lunes, Amber Heard habló por primera vez desde el fallo a favor de su ex-marido, Johnny Depp, en una entrevista con Savannah Guthrie, de NBC News, para el programa Today, donde hablaron del juicio y del rol de las redes sociales.

Tanto Heard cómo Depp fueron declarados responsables de difamación en juicios en duelo entre ellos. El jurado, sin embargo, otorgó significativamente más daños a Depp. Según Joey Jackson, analista legal de CNN, el veredicto es una victoria legal "tremenda" para Depp y un repudio para Heard.

En el clip, Heard dice que entiende a los fans y que no los culpa. "Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico", expresó la actriz. Además, agregó que no le importa lo que piensen de ella o los juicios que quieran hacer sobre lo que sucedió en su vida privada.

Heard alegó que no se tomaba esas reacciones de forma personal, pero sí cree que las redes sociales influyeron el las decisiones del jurado. "Incluso si crees que estoy mintiendo, no podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido un representación justa. No puede decirme que piensa que esto ha sido justo".

“No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso, y fue horrible”, declaró la abogada de Heard, Elaine Charlson Bredehoft. “Realmente, fue desequilibrado”. La entrevista de NBC se transmitirá en "Today" los martes y miércoles, y en "Dateline" los viernes.