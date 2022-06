El bajista Alec John Such, miembro fundador de Bon Jovi, murió a la edad de 70 años, anunció Jon Bon Jovi en las redes sociales el pasado domingo. La causa de la muerte aún se desconoce.

“Estamos desconsolados al escuchar la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such”, publicó Bon Jovi en las redes sociales. “Era un original. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue parte integral de la formación de la banda. … Para ser honesto, encontramos nuestro camino a través de él: era un amigo de la infancia de Tico [Torres] y trajo a Richie [Sambora] para vernos actuar. Alec siempre fue salvaje y lleno de vida. Hoy estos recuerdos especiales traen una sonrisa a mi rostro y una lágrima a mis ojos. Lo vamos a extrañar mucho", escribió.

Nacido en Yonkers, Nueva York, el 14 de noviembre de 1951, John Such tocó en una banda anterior con Sambora, The Message, antes de finalmente unirse a Bon Jovi. A principios de la década de 1980, Such era el gerente de lo que entonces era el salón de baile Hunka Bunka en Sayreville, Nueva Jersey. Fue allí donde fichó a Jon Bon Jovi & The Wild Ones, al ver la determinación del joven músico a ser una estrella.

De esta manera, el bajista trajo a Torres y Sambora a la banda, mientras que Bon Jovi trajo a su amigo de la infancia David Bryan, quien había sido parte de una banda anterior, Atlantic City Expressway. El tercer álbum de la banda, "Slippery When Wet", terminaría vendiendo 12 millones de copias y su seguimiento, "New Jersey" de 1988, obtuvo aún más canciones exitosas.

John Such permaneció en la banda hasta 1994. Fue reemplazado por el bajista Hugh McDonald, quien se convirtió en miembro oficial de la banda en 2016.