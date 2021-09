En declaraciones al Hollywood Reporter, Cary Fukunaga pareció referirse a una escena en Thunderball de 1965 en la que Connery's Bond besa a la fuerza a una enfermera (interpretada por Molly Peters) que rechazado sus avances. En una escena posterior, Bond sugiere que guardará silencio sobre la información que podría costarle su trabajo si se acuesta con él. “Supongo que mi silencio podría tener un precio”, dice.

El personaje de Peter retrocede, diciendo: "No querrás decir ... oh, no", antes de que Bond responda "Oh, sí", la empuja a una sauna y se quita la ropa.

"¿Es Thunderball o Goldfinger donde básicamente el personaje de Sean Connery viola a una mujer?" dijo Fukunaga. “Ella dijo 'No, no, no', y él dijo, 'Sí, sí, sí'. Eso no funcionaría hoy ".

No Time to Die se promociona como la película de Bond con mayor paridad de poder entre los personajes masculinos y femeninos. Lashana Lynch, que interpreta a una de las dos protagonistas negras femeninas, supuestamente hereda la designación 007 de Bond al final de la película. Muchos esperan que la participación de Phoebe Waller-Bridge en el proceso de escritura de guiones haga avanzar las credenciales feministas de una franquicia cuyo atractivo se forjó en una época anterior.

La productora ejecutiva de la película, Barbara Broccoli, que ha estado produciendo películas de Bond desde 1995, dijo: “Creo que la gente está empezando a dar patadas y gritos a aceptar que esas cosas ya no son aceptables. Gracias a dios. Bond es un personaje que fue escrito en 1952 y la primera película [Dr. No] salió en 1962 ".

Broccoli y Daniel Craig, quien interpreta a Bond por última vez en No Time to Die, han sugerido repetidamente que el papel central debería seguir siendo masculino, y Craig le dijo a Radio Times: "¿Por qué una mujer debería interpretar a James Bond cuando debería haber un papel? tan bueno como James Bond, pero ¿para una mujer?

Hablando con The Guardian en 2018, dijo: "Bond es hombre". “Es un personaje masculino. Fue escrito como hombre y creo que probablemente seguirá siendo hombre. Y eso está bien. No tenemos que convertir a los personajes masculinos en mujeres. Creemos más personajes femeninos y hagamos que la historia se ajuste a esos personajes femeninos ".