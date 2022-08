Acusan a Emilia Mernes de defraudar a marcas de ropa con los canjes

En un hilo de Twitter, una usuaria que se hace llamar @poroteras, salió a denunciar a la cantante Emilia Mernes, por presuntamente defraudar a diversas marcas de ropa, y se dedicó a recopilar las quejas de dichas marcas contra la intérprete.

La usuaria escribió que: "¡La Estafa de Emilia Mernes! Abro hilo con testimonios sobre como la cantante argentina Emilia Mernes, junto a su equipo de estilistas, se aprovechan de los emprendimientos chicos argentinos. A continuación les voy a mostrar capturas con los relatos de emprendedoras y el mal manejo que tuvieron con Emilia reiteradas veces. Por decisión y seguridad de los emprendimientos, algunos de ellos decidieron hacer sus historias de manera anónima".

Según lo tuiteado, un emprendimiento hizo saber en febrero que le solicitaron polleras para Mernes y a cambio esta las usaría en uno de sus videoclips, pero el emprendimiento no vio sus creaciones en ningún clip. Otra denuncia, expresa que le enviaron la ropa y como contraprestación recibieron fotos de una mujer usándola, que no se podía distinguir si era o no, Emilia.

Según @poroteras "¡Como estos hay cien ejemplos más! y ni hablar de todos los emprendimientos que se quedan callados por miedo y por no querer tener quilombo con sus tiendas. Un dato no poco importante, como a Emilia Mernes le encanta hablar sobre la ropa cara que usa, ya que es lo único que hace referencia en sus canciones, pero la realidad es que lo único que hace es ratonear prendas a personas con menos poder que ella".