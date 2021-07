El programa de Andy Kusnetzoff, Podemos Hablar (PH), suele abrir las emociones de los participantes. Esta vez le tocó al cantante <bel Pintos, que recordó entre sollozos a una amiga fallecida.

“Yo iría al día de mi Comunión, porque fue la última vez que vi a una amiga que se llamaba Corina. Cuando se fue, que no se podía quedar mucho tiempo por un tema de salud, me mandó decir por otra amiga que me quería dar un beso en el cachete”, dijo Abel.

El cantante continuó “Vino, me dio un beso, yo le di un beso y me dijo ‘te quiero’ y yo no sabía decir ‘te quiero’. No la vi nunca más y la recuerdo cada día de mi vida”, completó Abel sin poder contener el dolor.