Todo comienza una tarde en la que Adam, hijo del juez Michael Desiato (Bryan Cranston), sufre un accidente, manejando su automóvil, que le cuesta la vida a un motociclista en un solitario cruce de calles de las afueras de la ciudad de Nueva Orleans. Asustado llama al 911 pero al constatar la muerte del joven que atropelló huye del lugar.

De regreso en su casa le cuenta a su padre lo sucedido y a partir de allí comenzarán a sucederse situaciones que irán complicando la trama y poniendo a prueba la vida de un juez que hasta ese momento se desarrollaba de manera controlada. Padre e hijo se adentran en su propio infierno, más aún, cuando descubren que el joven muerto era el hijo de uno de los principales mafiosos de la ciudad.

Con esta premisa el juez Desiato se enfrenta al dilema que ha servido de base a tantas películas y series: “¿Qué soy capaz de hacer por mi hijo?”. Está pregunta cobra aún mayor peso porque se trata de un juez de los mejor considerados en la ciudad, la garantía de que pase lo que pase se impartirá justicia.

Por eso Michael Desiato queda expuesto no sólo ante sí mismo como padre y su ética como ser humano, si no también frente a la labor que está orgulloso de desempeñar y las leyes que juró proteger.

No vamos a descubrir nada si decimos que la actuación de Bryan Cranston es sobresaliente, su papel es solvente y motivo suficiente para encarar los 10 episodios de la serie. Pero además se apoya en excelentes secundarios como Michael Stuhlbarg y Hope Davis, los vengativos padres mafiosos del chico atropellado; las dos jóvenes parejas de Adam, Lily Kay y Sofia Black-D’elia y Carmen Ejogo, la abogada y discípula del juez, Lee Delamere.

El punto flaco del elenco está en uno de los papeles que debería haber apuntalado aún más la serie y es el que provoca el origen de toda la historia. Hunter Doohan (Adam) es lo menos consistente que tiene la producción.

El guión está a cargo de Peter Moffat , un antiguo abogado de tribunales que ha escrito algunos de los mejores thrillers legales británicos como ‘Silk’, ‘North Square’ o ‘Criminal Justice’ que fue adaptada en Estados Unidos como “The Night Of”, la inmejorable serie de HBO con John Turturro.

En definitiva, “Your Honor” es una muy buena opción por varios motivos, además de que la puerta no se ha cerrado del todo (es cierto que está presentada como una miniserie) ya que la trama ha dejado algunos hilos sueltos que tranquilamente pueden enlazarse para una segunda temporada.

Ficha:” Your Honor” 10 ep. 60 min Cadena: Paramount +