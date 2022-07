“Thor: Love and Thunder” de Disney, la cuarta historia independiente de Marvel sobre el corpulento Dios del Trueno interpretado por Chris Hemsworth, recaudó 15,7 millones de dólares el día de su estreno en la taquilla internacional.

La película se proyecta actualmente en 17 mercados extranjeros, incluidos Alemania, Italia, Australia y Corea, y se estrenará en América del Norte este viernes. En la Argentina, la venta de entradas del preestreno se agotó en cuestión de horas y hoy será el estreno oficial.

En general, las ventas de boletos avanzan un 39 % por delante de “Thor: Ragnarok” (que finalmente recaudó $122 millones durante su primer fin de semana) y un 24 % por detrás de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (que obtuvo la enorme cantidad de $265 millones en su debut internacional).

Taika Waititi volvió a dirigir "Love and Thunder", que sigue al dios nórdico de Hemsworth mientras se une a su ex novia Jane Foster (Natalie Portman), quien ahora empuña su propio martillo como Mighty Thor. Juntos, se embarcan en un viaje para derrotar al villano galáctico Gorr El Carnicero (un aterrador Christian Bale), quien está empeñado en su plan para purgar el globo terráqueo de todas los seres y elementos divinos.

La película actualmente tiene un 69% en Rotten Tomatoes. Owen Gleiberman, de Variety, fue uno de los críticos más entusiastas y elogió la película por su "efervescencia agradable, vamos a probarlo y disparar".