Estefi Berardi contó la reacción de Benjamín Vicuña tras revelar hace unos días en “LAM” que el actor le tiró onda. El hecho habría sucedido cuando la panelista y el actor trabajaron juntos en “Don Juan y su bella dama” en 2008, cuando él era pareja de Pampita.

En “Mañanísima'', Berardi contó que el protagonista de “El Hilo Rojo” se comunicó con ella por privado para aclarar lo ocurrido. "Me mandó un mensaje muy respetuoso, súper educado. Hablamos bastante. Nos pudimos entender. Él quiere bajar el perfil y no le gustan las cosas que se dijeron. Yo había dicho que era picaflor", empezó diciendo la panelista.

Además, agregó: "Él me escribió porque hay mucha sensibilidad con las mujeres. Yo lo entendí a él. Yo no hablé de acoso. Y lo vuelvo a decir, él es educado. Pero me dijo que no le gustó lo que dije, se enojó un poco… Entiendo que le debe romper las bolas la repercusión. Lo que dije no fue con maldad".

La semana pasada, las declaraciones de la actriz fueron las siguientes: "Él hacía de mecánico. Él era re compinche con Isabel Macedo. En un pasillo, él me saluda, lo más bien, súper educado. Y yo re buena onda. Pero el tipo me perseguía todo el tiempo, como queriéndome hablar. Repesado. A mí no me interesaba".