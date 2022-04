Los Sex Pistols marcaron para siempre el panorama musical mundial tras lanzar el disco “Never Mind the Bollocks, Here’s The Sex Pistols”. Esta banda de rock británica, iniciadora del movimiento punk, es el tema de una nueva miniserie, “Pistol”.

Dirigida por el autor de "Trainspotting" y ganador de un premio de la Academia, Danny Boyle, el espectáculo es una adaptación de la autobiografía “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol” (2016) del guitarrista de la banda, Steve Jones. La miniserie recorrerá la historia de una insurrección musical a través de los ojos de Jones, miembro fundador, a través de seis episodios.

La banda de rockeros estará protagonizada por Toby Wallace (Milla, 2021), Thomas Brodie-Sangster (The Maze Runner, 2014) , Anson Boon (The Winter Lake, 2020) y Christian Lees que actuarán junto a Maisie Williams (Game of Thrones) y Talulah Riley (Inception, 2010).

La banda sonora tendrá los títulos originales de los Pistols, aunque no todo es idílico. John Lydon, histórico líder de los Pistols, calificó a la serie como "la mierda más irrespetuosa que ha tenido que soportar" y ya se encuentra en un proceso judicial por ello.

"Pistol" debutará en la televisión norteamericana en la plataforma Hulu el 31 de mayo, para posteriormente ser distribuida por Star+ en Latinoamérica, aunque ya podes ver acá el adelanto.