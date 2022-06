La modelo Sofía "Jujuy" Jiménez disolvió su pareja hace muy poco tiempo con Bautista Bello y nunca se había sabido de su boca los motivos del distanciamiento. Ayer, Jiménez habló con Socios del Espectáculo y esclareció la situación.

"Estoy muy bien, muy tranquila. Hoy tengo ya 31 años, me siento como más adulta y madura en un montón de temas, obviamente con millones de cosas por aprender. Pero sí, siento que también hice espacio para que aparezcan personas increíbles. Bauti fue una de esas personas", explicó.

Además, Sofía agregó: "Pero todavía no me siento lista del todo como para asumir una relación de noviazgo. A Bauti lo quiero un montón. Yo quiero que la vida me sorprenda. Me ven bien porque estoy muy conectada conmigo misma. Yo tengo un anillo que representa para mí, el compromiso conmigo misma", resaltó.