En 1991 Isaac Wright Jr. Ingresó a prisión condenado a cadena perpetua por un crimen que no había cometido. Allí decidió comenzar sus estudios de abogacía y pudo obtener un título que le permitió, luego de un difícil camino judicial, reabrir su causa y salir libre como un hombre inocente.

Esta historia llamó la atención del rapero 50 Cent quien junto a la cadena ABC produjo la serie y llevó la historia a la pantalla. "La serie mira hacia las injusticias del sistema legal, aunque no abrirá una conversación en torno a eso porque ya está abierta. La gente se entretendrá y si se vuelve popular ayudará a que esos asuntos estén más presentes, y está bien, pero la idea es que sea un buen entretenimiento, informativo en algún punto".

El papel de Wright lo interpreta el actor Nicholas Pinnock, quien señaló que "For Life" no es solo un drama legal, sino también un drama carcelario y familiar, de "géneros cruzados" que ofrece mucho más que algo "procedimental sobre temas legales". En otros protagónicos encontramos a Mary Stuart Masterson (“Tomates verdes fritos”) e Indira Varma (Ellaria Arena en “Game of Thrones”) y al propio 50 Cent como uno de los reclusos más peligrosos que conviven con el protagonista.

“For Life” cuenta con dos temporadas (23 capítulos en total) y ya forma parte de ese subgénero que componen la series basadas en errores judiciales. Tiene dos líneas claras argumentales que ponen en el primer plano al drama carcelario del protagonista y después un segundo nivel que muestra las distintas tramas que suceden fuera de la prisión, por un lado con la familia del protagonista y por otro las intrigas políticas que rodean la trama judicial.

Tal vez se puede achacar que la serie parezca algo edulcorada en cuanto al rigor como thriller legal en el que parece que algunas investigaciones se resuelven con demasiada sencillez quitándole peso a la historia pero, en definitiva, es entretenida y fácil de ver.

Si te gustan los thrillers legales es una serie correcta y llevadera con el condimento de que, de alguna forma, cuenta una historia real de superación en busca de justicia.

Ficha: “For Life” – 2 temporadas (23 capítulos)

Netflix – Paramount +