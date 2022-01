La historia se dispara cuando Claire Wilson, una atractiva profesora de 37 años, se hace cargo de la clase de literatura del último curso del Westbrook High School. Con una vida matrimonial en crisis y en la búsqueda infructuosa de un hijo, Claire siente un vacío que su esposo es incapaz de completar. En esas circunstancias comenzará una relación con Eric, un alumno a quien primero ayudará fuera de clases en la preparación de un examen pre universitario y luego transformará en su pareja.

La miniserie aborda la trama haciendo eje en las cuestiones psicológicas relegando el erotismo a un segundo plano y a lo largo de sus diez episodios de media hora se irá avanzando en este romance tabú y mostrando las consecuencias que deja a su paso una relación que jamás debería haber existido.

Tanto Kate Mara (House of Cards) como Nick Robinson realizan un gran trabajo en llevar a cabo esta historia que no se queda simplemente en el dibujo de buenos y malos si no que pone sobre la mesa las consecuencias que no sólo son legales y sociales si no también psicológicas cuando ambos deben seguir con su vida e iniciar nuevas relaciones.

El haber elegido a un actor de 24 años para interpretar a un joven de 18 años le quita, tal vez, un poco de impacto a la hora de graficar el contraste de edades, de hecho Kate Mara también aparenta ser más joven, pero ambos protagónicos dibujan con solvencia sus personajes sobre todo en la segunda parte cuando la serie expone un dilema moral incómodo tratando de no hacer juicios de valor ni empatizar demasiado con ninguna postura.

Si bien, naturalmente, la responsabilidad recae sobre la adulta, ambos ponen las manos en el fuego sabiendo que se quemarán y sin prestar atención a un futuro que aparece con expectativas diferentes para cada uno ni a los dramas íntimos que se van a desencadenar en los dos personajes.

Cada cual paga su precio en esta relación profesor-alumno y aunque parezca desproporcionada la pena (tratándose de una relación consentida) que debe sobrellevar la mujer que afronta el escarnio social y el castigo legal, también el joven alumno queda expuesto a la hora de encarar sus próximas relaciones sentimentales.

“Si hubiera sido al revés me estarías felicitando” le dice Kate a su hermano policía pero la serie nos muestra que nada es fácil para ninguno de los dos, incluso cuando uno es denostado y el otro endiosado por los que los rodean.

“A Teacher”, la serie de Hulu que se puede ver por Star + es una interesante propuesta que no se deja arrastrar por lo efectista y pretende algo más.