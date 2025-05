Escuchas ilegales: "Nisman comprobó la relación entre Macri y el 'Fino' Palacios"

"Pedimos que sea un tribunal en un juicio oral y público el que determine las responsabilidades de Macri", relató el líder de la agrupación 18J de familiares del Atentado a la AMIA

1 de Diciembre de 2015 12:29hs

El presidente de la agrupación 18 J de familiares y sobrevivientes del Atentado a la AMIA, Sergio Burstein, subrayó por Continental que "las pruebas alcanzan para llevar a juicio a Macri" por las escuchas ilegales llevadas a cabo con medios y personal público en el ámbito del Gobierno porteño.



"Me siento muy confuso, no digo enojado o indignado, pero a la expectativa, con la esperanza de que la Justicia no se arrodille ante el poder político y determine si el presidente electo Mauricio Macri es culpable o no de las escuchas ilegales", enfatizó en La Mañana.



"La investigación duró muchos años, pero no fue muy difícil. Nisman me contó que 'como viene la cosa, llegamos hasta Macri, no tengas ninguna duda. Éstos metieron una side paralela en la Ciudad de Buenos Aires', me dijo, y apareció un papelito mostrando que Ciro James estaba contratado en el Ministerio de Educación (porteño) y estalló todo", historió Burstein.