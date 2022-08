Con el acento puesto en ofrecer una perspectiva sólida en materia de criptomonedas, Unicorn Hunters -definida por la revista Forbes como “la serie de negocios más icónica de todos los tiempos”- estrenó un episodio especial dedicado a Unicoin.

Esta criptomoneda, que se caracteriza por otorgar dividendos y se diferencia de otras divisas digitales por su menor volatilidad, no sólo servirá para impulsar a las startups que participan del show (y que aspiran al codiciado estatus de “unicornio”) sino que promete democratizar el acceso a las inversiones para miles de personas.

“Hemos tomado lo que mejor funciona en cripto, fundamentalmente la tecnología blockchain, y lo que mejor funciona en las plataformas tradicionales de inversión. Es decir, unimos los conceptos de cripto y de fondo de inversión”. Las palabras de Moe Vela, ex asesor principal de la Casa Blanca y jurado de Unicorn Hunters, sintetizan una de las claves de Unicoin, la criptomoneda que permitirá seguir conectando a inversores y emprendedores con más ventajas para unos y otros.

Con Chris Diamantopoulos como anfitrión, este episodio explora a fondo las principales cuestiones alrededor de la criptomoneda Unicoin, tales como la frecuencia en el pago de dividendos, los conceptos de “activo flotante” y “activo titulizado” y lo que significa el respaldo de un portfolio de acciones en empresas emergentes de alto potencial.

De “Bitcoin” a “Unicoin”

“Fue creada para brindar anonimato a personas que querían ocultar sus transacciones financieras.Y aunque el anonimato demostró ser una demanda bastante importante en el mercado, hoy hay muchos más inversores interesados ​​en la estabilidad y los rendimientos”. Alex Konanykhin responde la pregunta sobre la criptomoneda más conocida y así deja de bien claro cuáles son los puntos fuertes de Unicoin.

Pero no sólo Konanykhin, CEO de Transparent Business y uno de los creadores de Unicorn Hunters, tiene definiciones sobre la cripto que busca conectar a potenciales inversores con las compañías unicornio de los próximos años.

Rosie Rios, ex tesorera de los Estados Unidos y una de las personalidades del Círculo del Dinero del programa, no le escapa a las preguntas sobre la coyuntura económica global y su incidencia en las criptodivisas. “Sabemos que cuando aumentan las tasas de interés, las inversiones cambian”, señala y tras caracterizar a Bitcoin como un activo flotante, se posiciona: “Todos tienen que evaluar su propio nivel de riesgo, pero personalmente me gusta el hecho de que Unicoin es un activo digital titulizado, está vinculado a estas empresas de crecimiento emergente y está vinculado a este programa”.

La cuestión de los dividendos

“Una de las cosas que se deben considerar es quién está detrás de la compañía en la que inviertes. Cuando entras temprano a una compañía, como lo que estamos haciendo ahora con Unicoin, a 10 centavos por dólar, tienes una oportunidad significativa de multiplicar tus ganancias exponencialmente”, explica a su vez Silvina Moschini, destacada co-fundadora y presidente de Unicoin. Le habla al presentador pero también a las millones de personas que siguen Unicorn Hunters desde distintas plataformas desde su estreno en mayo de 2021.

Por su parte, Andrew Winn, CFO de Transparent Business, responde las preguntas más específicas. “Pagaremos dividendos una vez al año, en efectivo o en criptomonedas”, señala y luego adelanta en cifras cómo se financiará la expansión de Unicoin.

Además de Vela, Konanykhin, Ríos y Moschini, el Círculo del Dinero de Unicorn Hunters está integrado por Cris Carter, leyenda de la NFL y miembro del Hall of Fame y Lance Bass, artista e inversionista.

Embajadores de Unicoin

En paralelo con el lanzamiento de la nueva temporada, los influencers de distintas redes sociales tienen la posibilidad de convertirse en embajadores de Unicoin a través de la iniciativa Unicoin 100. Se trata de una oportunidad para que distintos creadores digitales puedan monetizar sus contenidos a medida que impulsan un programa de afiliaciones de la nueva criptomoneda a través de sus propias redes sociales.

El incentivo inicial es de 100 unicoins gratis (cuyo valor futuro se estima que podría alcanzar hasta u$4000) y los creadores recibirán contenido optimizado desde el canal de YouTube de Unicorn Hunters acerca de las empresas emergentes impulsadas por la plataforma y sus etapas de consolidación y crecimiento.