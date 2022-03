Vastmindz ha desarrollado una app que “lee” los rostros aportando información decisiva para simplificar la atención médica. Pero más allá del producto-estrella, las ambiciones de su CEO deben superar las preguntas del Círculo del Dinero y la mirada atenta de millones de potenciales inversores.

“Ahora los unicornios aparecen con más rapidez y los inversionistas los reconocen más temprano”. La frase pertenece a Alex Konanykhin, CEO de Transparent Business y miembro del Círculo del Dinero. Aunque no todos los panelistas coinciden exactamente con sus palabras, el episodio avanza hacia su desenlace y Nikhil Sehgal, el protagonista del día, espera una decisiva inversión de u$ 10 millones de dólares.

Para conseguirlo, Sehgal ha hablado “como CEO pero también como ingeniero”. Vastmindz, la compañía que lidera, desarrolló una tecnología que detecta información esencial sobre la salud de las personas en tiempo real. La herramienta permite conocer pulso, niveles de estrés, frecuencia cardíaca y otros datos significativos con sólo acercar un smartphone al rostro.

El acceso simplificado a la información fisiológica es la clave de esta solución tecnológica que agiliza la medicina preventiva y cuya expansión podría impactar positivamente en la vida de millones de personas. “Todos deberíamos tener el superpoder de entender lo que sucede en nuestra piel y en nuestro cuerpo”, ha dicho Sehgal luego de una vertiginosa conversación sobre salud, inteligencia artificial, metas financieras y hasta sobre su propia personalidad.

Enrichtainment por expertos

Enmarcado en el enrichtainment, un género que combina entretenimiento con oportunidades de inversión, Unicorn Hunters es un show diseñado para “cazar” a aquellas compañías innovadoras que están en el centro de la escena y que podrían alcanzar la codiciada valuación de u$ 1000 millones. Simultáneamente, millones de espectadores-inversores siguen de cerca las inquietudes y deliberaciones de los expertos, una instancia fundamental que los ayuda a tomar su propia decisión de inversión.

Además de Konanykhin, el Círculo del Dinero está conformado por Steve Wozniak, cofundador de Apple, Rosie Rios, ex tesorera de los Estados Unidos, Lance Bass, artista e inversionista, Moe Vela, ex Director de Administración de Joe Biden, Silvina Moschini, CEO de SheWorks! y John Bercow, ex orador de la Cámara de los Comunes del Reino Unido.

El capital de experiencia acumulada de todos ellos es el corazón de Unicorn Hunters y la herramienta imprescindible para reconocer al próximo unicornio. Por eso, Steve Wozniak no pasa por alto cuestiones elementales como la usabilidad de la tecnología, sus costos y el rol de los médicos: “¿Esta aplicación involucra a los doctores? ¿Ellos serán notificados si algo sale mal?”. No parecen preguntas irrelevantes viniendo de quién fundó Apple junto a Steve Jobs, revolucionando en su momento el mercado de las computadoras personales.

Marketing, escalabilidad y más

Pero no todo son interrogantes e inquietudes. Durante la deliberación, el momento del show en el que se decide la suerte del potencial unicornio, Lance Bass se entusiasma con las posibles estrategias de marketing. “Es un producto muy visual porque es sobre la cara. ¿Se imaginan a una Jennifer Aniston poniendo la cara para este producto? ¡Todos conocerían el producto muy rápidamente!”.

Mientras tanto, Nikhil Sehgal, “el ingeniero del superpoder” quiere demostrar que tiene los pies sobre la tierra. Sabe que convertir a Vastmindz en unicornio dependerá de que el capital obtenido le permita escalar su equipo de ingeniería y acelerar el desarrollo de productos para varias industrias, incluidas la automotriz y la del cuidado de mascotas. Parece especialmente confiado luego de responder emocionado a la pregunta motivacional de Dwight Howard, el jugador estrella de la NBA invitado especialmente a este episodio.

Unicorn Hunters es una plataforma que conecta emprendimientos altamente innovadores con inversores de todo el mundo. A través de Unicoin (HIPERVINCULO: https://px.unicornhunters.com/12x2YBxR), la primera criptomoneda que genera dividendos, el programa impulsa a startups con potencial de unicornios. Simultáneamente, se democratiza el acceso a inversiones al ofrecer una criptodivisa respaldada por una reconocida comunidad de negocios. Todos los episodios están disponibles en UnicornHunters.com