La icónica serie de negocios recibe a la CEO de MyMee, la firma que creó una innovadora app de salud digital. Qué retos enfrenta y por qué los inversores deberían prestarle atención.

“Hay muchas soluciones de salud virtual pero muy pocas se concentran en la autoinmunidad. Somos una nueva frontera de salud digital”. Mette Dyhrberg ha llegado a Unicorn Hunters con el objetivo de convertir su empresa en unicornio y sabe que para ello debe ser convincente al momento de explicar el impacto que puede generar la tecnología desarrollada por su compañía.

“Autoinmunidad es cuando el sistema inmunológico se confunde y se ataca a sí mismo”, explica Mette y agrega que MyMee funciona como una aplicación del tipo snap-to-track: los usuarios toman fotografías y esa información se recopila y analiza en tiempo real para orientar y redefinir los hábitos de los pacientes.

Más allá de la fascinación por la innovación, los integrantes del Círculo del Dinero reparten su atención en todas las variables: rentabilidad, proyecciones, patentes, marketing y mucho más. El panel de expertos está conformado por Steve Wozniak, el célebre cofundador de Apple junto a Steve Jobs, Rosie Rios, ex tesorera de los Estados Unidos, Moe Vela, empresario, ex integrante de la administración de Biden Lance Bass, artista e inversionista, Silvina Moschini, la empresaria argentina CEO de She Works! y Alex Konanykhin, CEO de Transparent Business. En este episodio participa además la inversora global Stacie Olivares.

De las ideas al marketing

Unicorn Hunters es un show de enrichtainment y los espectadores siguen atentamente cada pregunta y cada respuesta porque finalmente a partir de ellas tomarán sus propias decisiones de inversión. En este episodio, surgen muchos interrogantes sobre MyMee: ¿Podrá la CEO escalar su negocio? ¿Qué factores aseguran el éxito de una app cuando se trata de datos sensibles como la información de salud?

Rosie Rios plantea abiertamente la primera duda: ¿si los usuarios y usuarias de MyMee no son lo suficientemente minuciosos a la hora de cargar datos la aplicación será igualmente exitosa?

Mette ofrece respuestas y rememora los años de investigaciones que respaldan su empresa. Entonces interviene Steve Wozniak con un mensaje importante sobre tecnología e impacto:: “Hay aplicaciones que tuvieron muchísimo éxito y yo no creí que lo tendrían, es realmente algo difícil de predecir”.

Aparte de lo técnico, el marketing también irrumpe en el debate de la mano de Lance Bass. “Una gran idea es una gran idea pero hay que venderla” dice el ex integrante de NSYNC y le sugiere a Mette que se conecte con celebridades que padecen enfermedades autoinmunes como Justin Bieber y Christina Applegate.

“Potencial de decacornio”

“Me encanta que estés uniendo a comunidades, datos y tecnología para mejorar la vida de las naciones. Esto tiene potencial de decacornio, no sólo de unicornio… creo en ti, invertiré”. Las palabras de Silvina Moschini alientan a Mette a dar el próximo paso. Rosie también cree en el proyecto pero le aconseja perfeccionar la narrativa de su innovador producto: “Has descubierto algo valioso pero me gustaría tener un mayor mensaje aquí que hablara más sobre la salud en general, más allá del modo en que tú lo estás describiendo!”, señala la ex tesorera de los Estados Unidos.

Unicorn Hunters es una plataforma que conecta emprendimientos altamente innovadores con inversores de todo el mundo. A través de Unicoin, la primera criptomoneda que genera dividendos, el programa impulsa a startups con potencial de unicornios. Simultáneamente, se democratiza el acceso a inversiones al ofrecer una criptodivisa respaldada por una reconocida comunidad de negocios. Todos los episodios están disponibles en UnicornHunters.com.