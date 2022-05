Elisa Benedetti, se describe como única, segura e incierta. "Soy fuerza", describe su sitio web. Una esencia que se plasma en su marca de accesorios de cuero: Elisa Ben. Y es que a través de perseverancia y esfuerzo, logró crear un emprendimiento que empodera a las mujeres y hace hincapié en la importancia de participar en iniciativas sociales.

-¿Podrías contarnos de qué se trata tu emprendimiento?

-Elisa Ben. es una marca que ofrece accesorios de indumentaria, principalmente carteras realizadas en cuero, confeccionadas a partir de insumos y mano de obra que abastecen a las primeras marcas del país, de manera tal de garantizar una excelente calidad.

-¿Cuál fue tu principal motivación para crear “Elisa Ben.”?

-Cuando pensás en emprender se ponen en juego un montón de sentimientos, temores, sueños. Proyectar tu propio negocio, ir construyéndolo de a poco, es un enorme desafío y un aprendizaje constante, pero es sumamente gratificante ver cómo se va concretando esa idea con la que arrancaste a pesar de que muchas veces el contexto no juegue a tu favor.

La búsqueda de libertad y la independencia económica siempre acompañan este camino y funcionan como motivación, pero también creer en vos y en que lo que haces tiene un valor y puede ser disfrutado por otros tanto como vos lo haces.

-¿Tuviste a alguien cercano o no cercano que cumplió un rol de modelo empresarial a seguir cuando eras jóven?

-Mi padre, sin duda; que desde su adolescencia fue un apasionado del trabajo y de la producción.

-¿Cuáles son los aspectos que más disfrutas de tu trabajo? ¿Y los que menos te gustan?

-Me genera mucha satisfacción poder brindar trabajo. Muchas de las personas de este rubro aman lo que hacen y que me lo transmitan a diario me da fuerzas para seguir trabajando en el proyecto. Lo que menos me gusta es la parte comercial.

-¿En qué aspecto dirías que se destacan tus productos de los otros del mercado?

-Nuestra propuesta de valor diferencial es ofrecer un producto de excelente calidad y diseño a un precio justo, acompañados por un sello de la marca: todas nuestras carteras en su interior cuentan con diferentes estampas: con pájaros, flores y colores vibrantes cuyo objetivo es recordar todo lo que somos en nuestro interior y principalmente, todo lo que tenemos para dar. Con cada compra incorporamos una tarjeta con la frase “soy la mujer pájaro que levantó vuelo”; con el deseo de empoderar a gran parte de nuestro público que son mujeres. Nos parece un lindo mensaje para quienes llevan consigo una Elisa Ben.

-¿Cómo es el proceso de compra? ¿Es sólo compra online? ¿A través de qué plataformas?

-Nos enfocamos únicamente en la venta online a través de nuestra página web www.elisaben.com , ya que nos interesa conservar la ecuación: productos de excelente calidad a un precio justo. Es muy importante para nosotros que nuestros clientes queden satisfechos con la compra que han realizado, en todo sentido.

-¿Qué características personales suyas considera que fueron especialmente importantes para alcanzar el éxito con esta empresa en particular?

Me considero una persona sumamente detallista, perseverante, con mucha constancia, dispuesta a superar desafíos y aprender de los mismos.

-¿Cuáles son los planes de futuro para la empresa?

Continuar creciendo e ir incorporando más alianzas con proyectos sociales. El año pasado, luego de haber realizado un curso de emprendedores en el IAE - Universidad Austral -, logramos incorporar una pata social: trabajamos con Grupo Enredando + Asociación Civil de la nada, que juntos crearon un taller de oficios textiles cuyo objetivo es capacitar y brindar herramientas a mujeres en pos de su desarrollo personal e independencia económica. Las chicas de la escuela confeccionaron unos neceseres que tenemos disponibles en nuestra web. Nos parece súper importante apoyar este tipo de iniciativas.