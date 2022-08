“Soy fundadora y CEO de Margik pero también la inventora de la tecnología clave de mi compañía, una tecnología que todos necesitamos”. Así se presenta Margarte Kocherga, que a los 25 años ya cursaba un doctorado en nanotecnología y que emigró a Estados Unidos desde Ucrania sin saber una sola palabra de inglés. Después dirá que eso de enfrentar desafíos lo lleva “en la sangre” y el jurado de Unicorn Hunters comprenderá que es difícil separar su historia de vida de su visión científica y empresarial.

Margik, compañía fundada en 2019, busca revertir la polución lumínica, que se ha incrementado un 49% en el último cuarto del siglo debido a la omnipresencia de las luces LED. Para responder a ese y otros desafíos ambientales, la joven compañía liderada por Margaret ha desarrollado una tecnología de iluminación elaborada con materiales 100% orgánicos. Como parte de la innovación, la propia Margaret sorprende al jurado al exhibir tarjetas y botellas elaboradas bajo el concepto de “lighting products”, que permite iluminar un producto con sólo tocarlo.

La alternativa orgánica

Los cazadores escuchan atentamente las palabras de Margaret y toman nota de las dimensiones del problema. La tecnología LED está presente en computadoras, televisores, teléfonos móviles y todo tipo de dispositivos. Entre los efectos indeseados de ello, se cuenta otro impacto ambiental negativo: los aparatos electrónicos son responsables de la emisión de 2 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a “500 mil automóviles funcionando”.

Ante este panorama, los leds orgánicos de Margik se perfilan como una poderosa alternativa para reducir las emisiones contaminantes en hasta un 60%. La cifra es significativa pero el show apenas empieza y como ocurre en cada emisión de Unicorn Hunters los jurados tienen listas sus preguntas sobre escalabilidad, proyecciones, competencia y mercados. En otras palabras, ¿tiene Margik potencial de unicornio?

Cazando estrategias

Mientras el episodio avanza, el jurado no deja de formular preguntas que ayuden a los espectadores a consolidar su decisión de inversión. Silvina Moschini, emprendedora, cofundadora y presidente de Unicoin, quiere saber qué estrategia pensó Margaret para que los consumidores opten por un producto orgánico en lugar de uno contaminante.

Por su parte, Jason Felts,asesor estratégico de marca y ex director general de Virgin Produced y Virgin Fest que se suma en este episodio como “cazador” invitado, quiere saber cómo Margik planea enfrentar la cuestión de la manufacturación de cara al objetivo de 2028.

Cada una de las respuestas de Margaret parece acercarla al objetivo de obtener los u$ 3 millones que necesita para inciar el proceso de scale up. Además de Felts y Moschini, la fundadora de Margik necesitará la aprobación del resto del Círculo del Dinero, conformado por Rosie Ríos, ex tesorera de los Estados Unidos, Moe Vela, ex asesor principal de la Casa Blanca, Cris Carter, leyenda de la NFL y miembro del Hall of Fame, Chris Diamantopoulos, emprendedor social y actor en la serie de HBO Silicon Valley y Alex Konanykhin, CEO de Unicorn Hunters.

Apoyo del jurado y Unicoins

El compromiso de inversión del Círculo del Dinero puede ayudar a Margaret Kocherga hasta con diez millones de unicoins en caso de que todos los jurados le den su “sí”. Unicoin, la criptomoneda oficial del show, es una moneda de última generación diseñada para resolver la volatilidad extrema, el principal problema de los tokens tradicionales.

Los oyentes de Radio Continental tienen también la posibilidad de obtener 100 unidades de esta criptomoneda de manera automática gracias al código RCO100FREE. Unicoin estará respaldada por activos y pagará dividendos y esta diferenciación es decisiva en el mercado actual de las criptomonedas.